بعد تولى القماش.. خمس مدربين قادوا الإسماعيلي منذ بداية الموسم

أعلن نادي الإسماعيلي توجيه الشكر لحمزة الجمل مدرب الفريق وتكليف خالد القماش بمسؤولية تدريب الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويختتم الإسماعيلي الدوري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة.

القماش سيكون هو المدرب الخامس الذي يتولى تدريب الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

طلعت يوسف

بدأ طلعت يوسف فترة الإعداد مع الإسماعيلي ثم أصيب بفيروس كورونا.

وفي المباريات الثلاثة الأولى في الدوري قاد مساعده في الجهاز الفني محمد إبراهيم ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

ومع تولي يحيى الكومي رئاسة النادي قرر إقالة طلعت يوسف وجهازه الفني بالكامل.

خوان براون

عقب رحيل طلعت يوسف تولى المدرب الأرجنتيني خوان براون تدريب الفريق.

براون قاد الفريق في 9 مباريات فقط وخلالهم تعادل وخلالهم تعادل في 4 مباريات وخسر في 3 وحقق الفوز في مباراتين في كأس الرابطة المصرية.

حمد إبراهيم

المدرب التالي كان حمد إبراهيم الذي تولى مسؤولية المدرب المساعد مع إيهاب جلال في الموسم الماضي.

حمد قاد الفريق في 7 مباريات وخلالهم حقق الفريق الفوز الأول في بطولة الدوري عندما فاز على الاتحاد السكندري.

وبشكل عام حقق الإسماعيلي برفقة حمد إبراهيم في مباراتين ومباراة أخرى بركلات الترجيح في كأس مصر، بينما تعرض الفريق للهزيمة في مباراتين وتعادل في إثنين.

حمزة الجمل

الولاية الأخيرة كانت مع حمزة الجمل الذي قاد الفريق منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى المباراة الأخيرة.

الجمل كان المدرب الذي ضمن معه الفريق بشكل رسمي البقاء في الدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ 52 عاما قاد الفريق في 17 مباراة ليكون أطول مدرب يقود الإسماعيلي خلال الموسم الحالي.

وحقق الجمل الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 6 مباريات وأقصي من كأس الرابطة المصرية كأس مصر.

خالد القماش سيكون المدرب الخامس والأخير الذي يقود الفريق في الموسم الحالي وعلى الأغلب ستكون مباراة طلائع الجيش هي الوحيدة التي سيقودها إذ أن النادي قد أشار إلى أن مدرب الفريق المقبل سيكون أجنبيا.