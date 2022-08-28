بعد تولى القماش.. خمس مدربين قادوا الإسماعيلي منذ بداية الموسم

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي توجيه الشكر لحمزة الجمل مدرب الفريق وتكليف خالد القماش بمسؤولية تدريب الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويختتم الإسماعيلي الدوري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة.

القماش سيكون هو المدرب الخامس الذي يتولى تدريب الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة
انتهت كرة سلة - مصر (65) - (85) جنوب السودان.. تصفيات كأس العالم سكاي: أنتوني إلى مانشستر يونايتد ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي

طلعت يوسف

بدأ طلعت يوسف فترة الإعداد مع الإسماعيلي ثم أصيب بفيروس كورونا.

وفي المباريات الثلاثة الأولى في الدوري قاد مساعده في الجهاز الفني محمد إبراهيم ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

ومع تولي يحيى الكومي رئاسة النادي قرر إقالة طلعت يوسف وجهازه الفني بالكامل.

FilGoal | أخبار | مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف يقترب من الرحيل بعد تصريحات الكومي

خوان براون

عقب رحيل طلعت يوسف تولى المدرب الأرجنتيني خوان براون تدريب الفريق.

براون قاد الفريق في 9 مباريات فقط وخلالهم تعادل وخلالهم تعادل في 4 مباريات وخسر في 3 وحقق الفوز في مباراتين في كأس الرابطة المصرية.

خوان براون: رئيس الإسماعيلي تدخل في عملي والصفقات كانت بقرار فردي منه - بطولات

حمد إبراهيم

المدرب التالي كان حمد إبراهيم الذي تولى مسؤولية المدرب المساعد مع إيهاب جلال في الموسم الماضي.

حمد قاد الفريق في 7 مباريات وخلالهم حقق الفريق الفوز الأول في بطولة الدوري عندما فاز على الاتحاد السكندري.

وبشكل عام حقق الإسماعيلي برفقة حمد إبراهيم في مباراتين ومباراة أخرى بركلات الترجيح في كأس مصر، بينما تعرض الفريق للهزيمة في مباراتين وتعادل في إثنين.

FilGoal | أخبار | خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز

حمزة الجمل

الولاية الأخيرة كانت مع حمزة الجمل الذي قاد الفريق منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى المباراة الأخيرة.

الجمل كان المدرب الذي ضمن معه الفريق بشكل رسمي البقاء في الدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ 52 عاما قاد الفريق في 17 مباراة ليكون أطول مدرب يقود الإسماعيلي خلال الموسم الحالي.

وحقق الجمل الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 6 مباريات وأقصي من كأس الرابطة المصرية كأس مصر.

حمزة الجمل: حصد كأس عمان في وقته المناسب.. واليافعي هؤلاء سبب الإنجاز الكبير - بوابة الأهرام

خالد القماش سيكون المدرب الخامس والأخير الذي يقود الفريق في الموسم الحالي وعلى الأغلب ستكون مباراة طلائع الجيش هي الوحيدة التي سيقودها إذ أن النادي قد أشار إلى أن مدرب الفريق المقبل سيكون أجنبيا.

خالد القماش الإسماعيلي حمزة الجمل خوان براون حمد إبراهيم
نرشح لكم
حسني عبد ربه: حفل خاص لتكريم حمزة الجمل.. وأوصيت برحيل 11 لاعبا هندريك: رحيلي عن الأهلي كان لأسباب غير كروية.. وإذا تحدثت ستحدث أزمات غرابة: سأتقدم باستقالتي في إنبي للتفرغ للعمل مع منتخب مصر نائب رئيس سموحة: لا يوجد حكم قضائي ببطلان انتخابات النادي ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز القماش: لهذا السبب سأقود الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.. ونعمل على صنع مزيج من الشباب والكبار
أخر الأخبار
كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | كرة سلة
فهد المولد ينضم إلى الشباب لمدة 3 سنوات 3 ساعة | ميركاتو
حسني عبد ربه: حفل خاص لتكريم حمزة الجمل.. وأوصيت برحيل 11 لاعبا 3 ساعة | الكرة المصرية
هندريك: رحيلي عن الأهلي كان لأسباب غير كروية.. وإذا تحدثت ستحدث أزمات 3 ساعة | الكرة المصرية
غرابة: سأتقدم باستقالتي في إنبي للتفرغ للعمل مع منتخب مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
في مباراة الـ 112 دقيقة.. ريال مدريد يخطف فوزا مثيرا من أرض إسبانيول 4 ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس سموحة: لا يوجد حكم قضائي ببطلان انتخابات النادي 4 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الإيطالي - نابولي يحتفظ بالصدارة رغم التعثر.. أومتيتي يظهر ولا يشارك في تعادل ليتشي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث