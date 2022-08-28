ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي

أوضح ضياء السيد المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر حقيقة تواجده في مقر النادي الأهلي اليوم الأحد.

وقال ضياء السيد لـFilGoal.com: "كنت في زيارة إلى مقر اتحاد الكرة رفقة محمد شوقي للاجتماع مع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف "الاجتماع كان للحديث عن المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر الذي رحل عقب مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم، وللتأكيد على أن كارلوس كيروش سيأتي إلى مصر مطلع الشهر المقبل للتفاوض والمطالبة بهذه المستحقات".

وأوضح "اللواء مشهور تفهم الموقف ووعد بإنهاء هذا الملف وغادرنا بعدها مقر اتحاد الكرة ولكن بسبب صعوبة ترك السيارات أمام اتحاد الكرة تركناها جوار النادي الأهلي وأثناء المرور من هناك شاهدنا مجموعة من عمال وموظفي النادي والأعضاء".

وأتم تصريحاته "وتم ربط ذلك بأننا نتواجد في الأهلي لأن كيروش سيكون هو المدرب القادم للفريق الأحمر وسنعمل معه".