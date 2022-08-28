محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي

شارك تريزيجيه أساسيا مع فريقه طرابزون سبور أمام جالاتا سراي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

طرابزون سبور رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع.

ولعب تريزيجيه 7 مباريات مع فريقه هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.

نستعرض معا أرقام تريزيجيه أمام جالاتا سراي:

الدقائق: 89

لمس الكرة: 33 مرات

التسديدات: 2 منها 1 على المرمى

التمريرات الصحيحة: 15 من أصل 18 بدقة تمرير 83%

التمريرات المفتاحية: 1

العرضيات: 2

الكرات الطولية الناجحة: 2

المراوغات: 1 من أصل 6

الفوز بالثنائيات: 2 من أصل 9

الفوز بالصراعات الهوائية: 1 من أصل 6

فقد الاستحواذ: 11