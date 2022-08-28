محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 22:54
كتب : FilGoal
شارك تريزيجيه أساسيا مع فريقه طرابزون سبور أمام جالاتا سراي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
طرابزون سبور رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع.
ولعب تريزيجيه 7 مباريات مع فريقه هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.
نستعرض معا أرقام تريزيجيه أمام جالاتا سراي:
الدقائق: 89
لمس الكرة: 33 مرات
التسديدات: 2 منها 1 على المرمى
التمريرات الصحيحة: 15 من أصل 18 بدقة تمرير 83%
التمريرات المفتاحية: 1
العرضيات: 2
الكرات الطولية الناجحة: 2
المراوغات: 1 من أصل 6
الفوز بالثنائيات: 2 من أصل 9
الفوز بالصراعات الهوائية: 1 من أصل 6
فقد الاستحواذ: 11
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