محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

شارك تريزيجيه أساسيا مع فريقه طرابزون سبور أمام جالاتا سراي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

طرابزون سبور رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع.

ولعب تريزيجيه 7 مباريات مع فريقه هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.

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نستعرض معا أرقام تريزيجيه أمام جالاتا سراي:

الدقائق: 89

لمس الكرة: 33 مرات

التسديدات: 2 منها 1 على المرمى

التمريرات الصحيحة: 15 من أصل 18 بدقة تمرير 83%

التمريرات المفتاحية: 1

العرضيات: 2

الكرات الطولية الناجحة: 2

المراوغات: 1 من أصل 6

الفوز بالثنائيات: 2 من أصل 9

الفوز بالصراعات الهوائية: 1 من أصل 6

فقد الاستحواذ: 11

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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