بمشاركة تريزيجيه.. تعادل بين طرابزون وجالاتا سراي في قمة تركيا

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

تريزيجيه ضد جالاتا سراي

تعادل فريق طرابزون سبور مع ضيفه جالاتا سراي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 7 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بنفس رصيد جالاتا سراي الذي يحتل المركز السادس بفارق الأهداف.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر مع فريقه طرابزون من بداية المباراة وحتى الدقيقة 88.

وسدد تريزيجيه في الدقيقة 10 كرة مرت جوار القائم في فرصة خطيرة لفريقه.

وحصل لاعب منتخب مصر على إنذار في الدقيقة 21 بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي جالاتا سراي.

وأهدر درايس ميرتينز فرصة الفوز لفريق جالاتا سراي بعدما انفرد بالمرمى وسدد بعيدا عن الشباك.

واستمرت خطورة تريزيجيه في الشوط الثاني وسدد كرة قوية في الدقيقة 80 أبعدها الحارس إلى ركنية.

وغادر تريزيجيه الملعب في الدقيقة 88 وشارك بدلا منه يوسف أردوغان.

ولعب تريزيجيه مع طرابزون 7 مباريات في مختلف البطولات الموسم الجاري، صنع خلالها هدفا.

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