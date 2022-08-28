كوندي: شعرت بالراحة في المركزين.. ونعرف من هو ليفاندوفسكي

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - بوماس

أبدى جول كوندي مدافع برشلونة الجديد سعادته بالفوز على بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد في مباراته الأولى بقميص الفريق الكتالوني.

وقال كوندي في تصريحاته عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بالفوز. 4-0 بدون تلقي الأهداف، أعتقد أنها بداية جيدة وينتابني شعور جيد".

وبدأ كوندي المباراة كظهير أيمن لمدة 60 دقيقة، ثم عاد إلى قلب الدفاع حين أتى سيرجي روبرتو على حساب رونالد أراوخو.

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وعن ذلك قال المدافع الفرنسي: "شعرت بالراحة في المركزين. لم ألعب الكثير من الدقائق وأحتاج للمزيد من الوقت".

أما عن روبرت ليفاندوفسكي قال كوندي: "إنه مهاجم عظيم. نحن نعلم من تعاقدنا معه، فهو واحد من الأفضل في العالم، ويلعب جيدا ويسجل الأهداف".

وأخيرا عن سبب انضمامه إلى برشلونة قال: "أتيت للفوز بالألقاب ومواصلة التطور".

ولعب كوندي للمرة الأولى مع برشلونة بعد تسجيله رسميا، كآخر خماسي صفقات برشلونة تسجيلا.

برشلونة بلد الوليد الدوري الإسباني جول كوندي
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