وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 22:16
كتب : رضا السنباطي
توفي ناشئ نادي الزرقا عبد المنعم بليطة عن عمر يناهز 18 عاما.
جاء ذلك بعد تعرضه لغيبوبة لمدة ثلاثة أيام بعد إجراء جراحة في العين.
وقال حمادة توفيق رئيس قطاع الناشئين بالزرقا: "عبد المنعم بليطة كان ظهير أيمن شارك في دوري منطقة دمياط وهو من براعم النادي".
وأضاف "الجمعة الماضية تدرب مع الفريق وتحدث معي بأنه كان قد أجرى عملية جراحية في عينه منذ شهرين".
وأوضح "كان سيجري العملية الثانية في عينه الأخرى نظرا لوجود مياه تعيقه، وسمح له الطبيب بالتدرب خلال الفترة الماضية".
واختتم "منذ 4 أيام توجه لإجراء الجراحة فحصل على جرعة تخدير أسفرت عن تعرضه للغيبوبة لمدة ثلاثة أيام ثم توفى اليوم".
FilGoal.com ينعى الفقيد ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.
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