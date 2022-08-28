وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 22:16

كتب : رضا السنباطي

عبد المنعم بليطة

توفي ناشئ نادي الزرقا عبد المنعم بليطة عن عمر يناهز 18 عاما.

جاء ذلك بعد تعرضه لغيبوبة لمدة ثلاثة أيام بعد إجراء جراحة في العين.

وقال حمادة توفيق رئيس قطاع الناشئين بالزرقا: "عبد المنعم بليطة كان ظهير أيمن شارك في دوري منطقة دمياط وهو من براعم النادي".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز القماش: لهذا السبب سأقود الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.. ونعمل على صنع مزيج من الشباب والكبار دونجا يودع الإسماعيلي برسالة عبر إنستجرام

وأضاف "الجمعة الماضية تدرب مع الفريق وتحدث معي بأنه كان قد أجرى عملية جراحية في عينه منذ شهرين".

وأوضح "كان سيجري العملية الثانية في عينه الأخرى نظرا لوجود مياه تعيقه، وسمح له الطبيب بالتدرب خلال الفترة الماضية".

واختتم "منذ 4 أيام توجه لإجراء الجراحة فحصل على جرعة تخدير أسفرت عن تعرضه للغيبوبة لمدة ثلاثة أيام ثم توفى اليوم".

FilGoal.com ينعى الفقيد ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.

الزرقا الدوري المصري الدرجة الثانية عبد المنعم بليطة
نرشح لكم
النصر لـ في الجول: عبد الرحمن جودة وقع مع الزمالك.. وأمير مرتضى لم يتواصل معنا حتى الآن الفلسطيني يتألق مبكرا.. بتروجت يعلن تعاقده مع هداف دوري غزة رئيس الزرقا يرد على الحارس المعتزل: دائم اختلاق الأعذار وتورط مع فريق آخر من أجل هبوطنا الدرجة الثانية - لمواجهة فكرة دوري المحترفين.. المنصورة يتزعم تجمع أندية بحري الدرجة الثانية - سابع صفقات الصيف.. بايونيرز يتعاقد مع لاعب منتخب الشباب السابق تهديد بالانسحاب وموعد نظام المسابقة.. ماذا بعد اجتماع أعضاء اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني والثالث؟ 4 عناصر من الدرجة الثانية في كأس العرب بعد تشخيصه بسرطان المعدة.. والد ناشيء دكرنس يروي التفاصيل
أخر الأخبار
ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي 2 دقيقة | الكرة المصرية
محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا ساري 9 دقيقة | المحترفون
التعثر الأول.. ركلة جزاء متأخرة تنقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام موناكو 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة تريزيجيه.. تعادل بين طرابزون وجالاتا سراي في قمة تركيا 13 دقيقة | المحترفون
كوندي: شعرت بالراحة في المركزين.. ونعرف من هو ليفاندوفسكي 38 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما 48 دقيقة | الدرجة الثانية
الكشف عن سبب تورم عين لابورتا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث