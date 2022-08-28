القماش: لهذا السبب سأقود الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.. ونعمل على صنع مزيج من الشباب والكبار

كشف خالد القماش مدرب الإسماعيلي عن أسباب توليه مسؤولية تدريب الإسماعيلي خلال الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز خلفا لحمزة الجمل الذي رحل عن تدريب الفريق.

وأعلن الإسماعيلي تولي خالد القماش مسؤولية تدريب الفريق خلال المباراة الأخيرة في الدوري والتي سيواجه فيها طلائع الجيش.

وقال القماش في تصريحات عبر موقع النادي: "أنا لست غريبا على الإسماعيلي وأريد أن أخدمه في أي مكان كنت".

وتابع "مجلس الإدارة كلفني بقيادة الفريق في مباراة طلائع الجيش الصعبة وعقدت اجتماعات مع حسني عبد ربه خلال الساعات الماضية، الإسماعيلي ناد كبير لا يقل عن الأهلي أو الزمالك ولكنه يحتاج فقط لبعض التنظيم والتركيز".

وأضاف "سيتم الدفع بمزيج من اللاعبين الناشئين والكبار من أجل إيجاد توليفة مناسبة لتلك المباراة الصعبة وهناك لاعبين واعدين كل ما يحتاجوه هو الفرصة الكاملة لتحقيق الإضافة الفنية المنظرة والتخفيف من الحجم الأعباء المادية على النادي".

وأتم "كنت أتمنى أن اعتمد على تلك السياسة في الموسم الماضي وتكرار العديد من التجارب الناجحة داخل الكرة المصرية في الآونة الأخيرة".