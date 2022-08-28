ليفاندوفسكي ينشر الرعب ويقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 21:35

كتب : زكي السعيد

روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة - بلد الوليد

فاز برشلونة على ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وسجّل أهداف برشلونة: روبيرت ليفاندوفسكي (مرتين)، وبيدري وسيرجي روبيرتو.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين.

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وعجز بلد الوليد عن الفوز في ملعب كامب نو للمباراة رقم 15 على التوالي، إذ تلقى 12 هزيمة وحقق 3 تعادلات.

نوستالجيا

المباراة كانت خاصة لـ تشافي، إذ كان الخصم هو بلد الوليد الذي سجل في شباكه مدرب برشلونة أول هدف بمسيرته الاحترافية في ديسمبر 1998.

ذلك الهدف كان مهمًا لأنه جلب الفوز لـ برشلونة ومنع إدارة البلاوجرانا من إقالة لويس فان خال، ليفوز الفريق بالدوري في نهاية الموسم وقتها.

تكريم وظاهرة

قبل انطلاق المباراة، تلقت أليكسيا بوتيّاس أفضل لاعبة في أوروبا وقائدة فريق السيدات، التحية من جماهير كامب نو.

وفي المنصة الشرفية وبجوار جوان لابورتا، ظهر رونالدو نازاريو رئيس بلد الوليد ونجم برشلونة موسم 1996\1997.

عودة القائد

عاد سيرخيو بوسكيتس لتشكيل برشلونة الأساسي بعد غيابه عن اللقاء السابق أمام ريال سوسيداد للإيقاف، بالتالي عاد فرينكي دي يونج لمقاعد البدلاء.

كما واصل تشافي هيرنانديز الدفع بـ أليكس بالدي على الجهة اليمنى على حساب جوردي ألبا.

في المقابل بدأ المغربي أنور تهامي في هجوم بجوار سيرجي جوارديولا.

مباراة من جهة واحدة

سيطر برشلونة على اللقاء بالطول والعرض، ولم يتأخر في تهديد مرمى ضيفه، فسدد عثمان ديمبيلي بالدقيقة السادسة لكن الكرة خرجت إلى ركلة ركنية.

فرصة هائلة سنحت لـ برشلونة في الدقيقة 12 عندما أرسل رافينيا عرضية قابلها ليفاندوفسكي برأسية اصطدمت بالقائم ثم بالحارس جوردي ماسيب وسارت بالعرض على خط المرمى بغرابة.

حدة الهجمات تصاعدت عندما سدد ديمبيلي كرة ارتدت من القائم الأيمن بالدقيقة 21.

الهدف جاء أخيرًا في الدقيقة 23 بعرضية جديدة من رافينيا قابلها ليفاندوفسكي بقدمه في شباك ماسيب.

الهجمات لم تتوقف وصنع ديمبيلي الهدف الثاني بالدقيقة 43 للشباب بيدري الذي أسكن الكرة الشباك.

ووصل بيدري إلى 10 مباريات مع برشلونة في مختلف المسابقات.

الظهور الهجومي الأول لـ بلد الوليد انتظر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما أبعد إيريك جارسيا الكرة من أمام أنور، وكاد أن يسكنها شباكه بالخطأ.

باتشيتا يتدخل دون نتيجة

بدأ بلد الوليد الشوط الثاني بتغييرين من المدرب باتشيتا الذي أقحم روكي ميسا وأوسكار بلانو بدلا مونتشو وألفارو أجوادو.

في المقابل دفع تشافي في الدقيقة 61 بالثلاثي سيرجي روبيرتو وأنسو فاتي ودي يونج، بدلا من رونالد أراوخو وجافي ورافينيا.

في المقابل دخل سيرخيو ليون وتوني فيا في هجوم بلد الوليد بدلا من جوارديولا وإيفان سانشيز.

الوضع لم يتغيّر، فتمكّن ليفاندوفسكي من إضافة هدف ثالث بتمريرة حاسمة جديدة من ديمبيلي وإنهاء مميز للبولندي في الدقيقة 65.

ليرفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني بعد 3 جولات فقط، بالتساوي مع بورخا إجليسياس لاعب سيلتا فيجو.

تهديد نادر

بشكل مفاجئ ظهر بلد الوليد في مناطق برشلونة بحلول الدقيقة 68 عندما سدد البديل ليون كرة قوية تصدى لها تير شتيجن، لترتد إلى البديل الآخر بلانو الذي سدد ليبعدها كوندي من على خط المرمى، ثم سدد البديل الثالث ميسا لكن تير شتيجن تصدى مجددا.

الفرص تواصلت، فانفرد أنور بمرمى تير شتيجن بالكامل، لكنه سدد أعلى العارضة بغرابة قبل أن يغادر الملعب تاركا مكانه لـ روبيرتو أرويو.

في المقابل دخل فرانك كيسي وفيران توريس بدلا من بوسكيتس وديمبيلي في الدقيقتين 78 و82.

الرباعية اكتملت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بهدف "القائد" روبيرتو الذي تابع كرة ليفاندوفسكي المرتدة من العارضة.

برشلونة الدوري الإسباني
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