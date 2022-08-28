دونجا يودع الإسماعيلي برسالة عبر إنستجرام

ودع محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الإسماعيلي جماهير الفريق واللاعبين والإدارة، وذلك مع اقتراب الموسم من نهايته.

محمود دونجا النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكتب دونجا عبر إنستجرام:

ما أسرع الأيام. ثلاث سنوات ونصف مرت دون أن أشعر داخل جدران هذا الصرح الكروي العظيم، ذلك الحصن الاصفر الذي بمجرد دخوله تأسرك رائحة عبق الماضي العظيم والتاريخ الذي تشهد عليه تلك الجدران.

إنه النادي الإسماعيلي الذي يرقد كماسة في صحراء ذلك الصراع المادي الموحش بين الأندية، الذي يخبرك أن البقاء للأغني، ولكن كلي ثقة في أنه عائد، ذلك المارد الذي وإن استفاق لن يرحم.

شكرا لهذا النادي وجمهوره العظيم الذي تحمل ومازال في انتظار صحوة تشفي الصدور وترسم البسمة علي الوجوه.

بالنسبة لي فعلت ما أقدر عليه ولم ابخل بنقطة عرق واحدة طوال تلك المواسم ويشهد الله ولكن لم أر أبدا يد قد تصفق دون الأخري.

عموما أوجه شكري لكل شخص داخل هذا النادي الذي أضاف لتاريخي قيمة وشرف سأحكيه لابنائي.

شكرا للجماهير العظيمة التي لم يسبق لها التخلي عن النادي في أي محنة، على العكس تبقى درع النادي والوحيدة بعد الله التي تخرجه من أي كبوة.

شكرا لإخوتي اللاعبين الذين لم أر منهم سوى كل خير، وأشكر الجهاز الفني والإداري والطبي والمسؤولين عن غرفة الملابس. شكرا لكم على كل شيء.

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ويلعب الإسماعيلي مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام طلائع الجيش في ختام منافسات الدوري الممتاز.