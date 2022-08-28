اسكواش - اللقب الأول كأم.. نور الطيب تحقق بطولة زد المفتوحة

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

نور الطيب

حقق نور الطيب لقب بطول زد المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في القاهرة.

وفازت نور في المباراة النهائية على سلمى هاني بنتيجة 3-1.

وتوقفت المباراة قبل نهاية النقطة الأخيرة بسبب انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي.

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اللقب هو الأول لنور بعد توقف قرابة العامين عن لعب الاسكواش بسبب الحمل.

الطيب كانت قد حققت اللقب الأخير لها في اللعبة في فبراير من عام 2020.

وتوقت نور عن ممارسة الاسكواش في ديسمبر 2020 بسبب الحمل، وفي يوليو 2021 وضعت مولودتها فريدة.

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وفي ديسمبر 2021 عادت نور لتشارك لأول مرة بعد الولادة.

وبعد 8 أشهر من عودتها حققت نور الطيب أول لقب لها منذ العودة بتحقيق لقب بطولة زد المفتوحة.

وبتتويجها ضمنت الطيب العودة لقائمة أفضل 10 لاعبات في العالم خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للاسكواش.

وفي منافسات الرجال توج يوسف سليمان باللقب بعد الفوز على فيكتور كروين بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

نور الطيب اسكواش بطولة زد المفتوحة
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