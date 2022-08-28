انتهت في فرنسا - باريس (1)-(1) موناكو.. التعادل يحسم النتيجة

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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نهاية المباراة

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ق86. خروج ليونيل ميسي ودخول بابلو سارابيا

ق74. تسديدة من أشرف حكيمي تردت من القائم الأيسر

ق69. جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق نيمار من ركلة جزاء

ق67. ركلة جزااء لباريس سان جيرمان بعد عركلة نيمار.

نهاية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. تسديدة من ميسي في القائم وترتد لمبابي الذي يتابع الكرة لتأتي في القام مرة أخرى.

ق32. ركلة حرة ينفذها كايون هنريكي ولكن دوناروما يتصدى لها.

ق18. إصابة فولاند مع تسجيله للهدف وخروجه من الملعب.

ق17. جوووول أول لموناكو عن طريق فولاند الذي انفرد بالمرمى بعد كرة مقطوعة من ميسي ليسدد الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي
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