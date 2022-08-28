انتهت في تركيا - طرابزون (0)-(0) جالاتا سراي.. قمة سلبية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون ضد جالاتا سراي في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 88: خروج تريزيجيه

ق 80: تسديدة من تريزيجيه الحارس يبعدها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: انفراد ضائع وفرصة خطيرة من ميرتينز مهاجم جالاتا سراي

ق 21: تريزيجيه يحصل على إنذار بعد تدخل قوي على أحد لاعبي جالاتا سراي

ق 10: تسديدة من تريزيجيه تمر جوار القائم

انطلاق المباراة