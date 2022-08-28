انتهت في تركيا - طرابزون (0)-(0) جالاتا سراي.. قمة سلبية
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون ضد جالاتا سراي في الجولة الرابعة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 88: خروج تريزيجيه
ق 80: تسديدة من تريزيجيه الحارس يبعدها
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: انفراد ضائع وفرصة خطيرة من ميرتينز مهاجم جالاتا سراي
ق 21: تريزيجيه يحصل على إنذار بعد تدخل قوي على أحد لاعبي جالاتا سراي
ق 10: تسديدة من تريزيجيه تمر جوار القائم
انطلاق المباراة
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