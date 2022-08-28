تشكيل ريال مدريد – روديجير أساسي.. وعودة كروس أمام إسبانيول

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

ويعود الألماني أنطونيو روديجير للتشكيل الأساسي بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو.

كما يتواجد توني كروس منذ البداية بعد تعافيه من نزلة البرد التي أصابته وأبعدته عن اللقاء الماضي.

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وفاز ريال مدريد بأول مباراتين على حساب ألميريا وسيلتا فيجو.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ديفيد ألابا

الوسط: أورليان تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – داني كارباخال – فيرلان ميندي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – رودريجو – إدين هازارد – ماريانو دياز

تشكيل إسبانيول:

حراسة المرمى: بنجامين ليكومتي

الدفاع: أوسكار جيل – لياندرو كابريرا – فيرناندو كاليرو – بريان أوليفان

الوسط: فينيسيوس سوزا – إدو إكسبوسيتو – سيرجي داردير

الهجوم: روبين سانشيز – خابي بوادو – خوسيلو

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