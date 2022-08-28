تشكيل باريس - الثلاثي الناري يقود الهجوم وريناتو أساسي لأول مرة

يظهر ريناتو سانشيز في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي لأول مرة منذ انضمامه قادما من ليل خلال سوق الانتقالات الحالية.

ويلعب باريس سان جيرمان مع موناكو على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويقود الثلاثي الناري ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار هجوم باريس سان جيرمان في اختيارات المدرب كريستوف جالتييه.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - بريسنل كيمبيمبي

الوسط: أشرف حكيمي - ريناتو سانشيز - ماركو فيراتي - نونو مينديز

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في أول ثلاث جولات محققا العلامة الكامة.