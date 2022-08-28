خيتافي يوقف قطار فياريال ويحقق رقما سلبيا غير مسبوق

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

فياريال - خيتافي

تعادل خيتافي أمام ضيفه فياريال دون أهداف في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وحصد خيتافي نقطته الأولى هذا الموسم بعد خسارتين، ليكون قادش هو الفريق الوحيد خالي الرصيد حتى اللحظة.

في المقابل فقد فياريال النقاط لأول مرة، بعد أن فاز في أول جولتين، واكتفى برفع رصيده إلى 7 نقاط.

وأكمل خيتافي 5 مباريات متتالية دون تسجيل على ملعبه في الدوري الإسباني، وهو أسوأ سجل له في تاريخه.

ويرجع الهدف الأخير لـ خيتافي في كوليسيوم ألفونسو بيريز إلى 16 أبريل الماضي.

بينما أكمل فياريال 4 مباريات متتالية خارج ملعبه دون أن تهتز شباكه في الدوري الإسباني، وهو أيضًا رقم قياسي تاريخي للغواصات الصفراء.

ويعد فياريال واحدًا من فريقين لم تهتز شباكهما في الدوري الإسباني حتى اللحظة رفقة أتليتك بلباو.

وعجز فياريال عن هز شباك مضيفه طوال أحداث المباراة.

أوناي إيمري حاول تنشيط الهجوم، فدفع بالثنائي الإفريقي صامويل تشوكويزي ونيكولاس جاكسون.

وكاد تشوكويزي أن يخطف الانتصار في الدقيقة 87 بعد مجهود فردي مميز، لكن دافيد سوريا تألق وأبعد الفرصة.

وعرفت المباراة في نهايتها أحداثًا جنونية عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لـ فياريال في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

لكن عودة الحكم لتقنية الفيديو أثبتت عدم صحة قراره، ليتراجع بعد أن حبس أنفاس جمهور خيتافي.

ويخوض فياريال مباراته المقبلة في ملعبه لاسيراميكا أمام إلتشي يوم الأحد المقبل، ثم يفتتح مبارياته في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي أمام ليخ بوزنان البولندي يوم 8 سبتمبر.

خيتافي فياريال الدوري الإسباني
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