تريزيجيه أساسي مع طرابزون في قمة تركيا أمام جالاتا سراي

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يقود محمود حسن "تريزيجيه" تشكيل فريقه طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في قمة الدوري التركي.

ويلعب طرابزون ضد جالاتا سراي في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون كالآتي:

أخبار متعلقة
فان دايك: الهزيمة من مانشستر أعطتنا الدافع.. ونحتاج إلى الكثير من لاعبي الوسط أبها السعودي يعلن تعاقده مع كايسيدو لاعب لاتسيو وإنتر السابق الإعصار أمام رعد.. ثنائية كين تقود توتنام لانتصار صعب أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: محمد طه

الدفاع: ينز شتريجر لارسين – مارك بارترا – فيتور هوجو – إيرين إلمالي

الوسط: مانوليس سيوبيس – دوجوكان هاسبولات – دحانيني – دجاينيني – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أندرياس كورنيليوس

ويحتل طرابزون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، ويأتي جالاتا سراي في المركز السادس بالرصيد ذاته.

ولعب تريزيجيه مع طرابزون 6 مباريات في مختلف البطولات الموسم الجاري، صنع خلالها هدفا.

تريزيجيه طرابزون التركي الدوري التركي
نرشح لكم
مدرب نانت: مصطفى محمد عظيم في ضربات الرأس.. وهذا سبب غضبه بنهاية المباراة ربع ساعة هي الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام تولوز؟ سجل وصنع.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود نانت لفوزه الأول انتهت الدوري الفرنسي - نانت (3)-(1) تولوز.. نهاية المباراة تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام تولوز طارق حامد: أتمنى الوصول لمنزلة حجازي.. وجمهور الزمالك الأوفى في العالم تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ فولفسبورج دون انتصار.. مرموش البديل يشارك في الخسارة ضد لايبزج
أخر الأخبار
جدول مباريات الحولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس - الثلاثي الناري يقود الهجوم وريناتو أساسي لأول مرة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
خيتافي يوقف قطار فياريال ويحقق رقما سلبيا غير مسبوق 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تريزيجيه أساسي مع طرابزون في قمة تركيا أمام جالاتا سراي 31 دقيقة | المحترفون
فان دايك: الهزيمة من مانشستر أعطتنا الدافع.. ونحتاج إلى الكثير من لاعبي الوسط 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يزور نادي طلائع الجيش 44 دقيقة | الكرة المصرية
أبها السعودي يعلن تعاقده مع كايسيدو لاعب لاتسيو وإنتر السابق 47 دقيقة | ميركاتو
الإعصار أمام رعد.. ثنائية كين تقود توتنام لانتصار صعب أمام نوتنجهام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث