تريزيجيه أساسي مع طرابزون في قمة تركيا أمام جالاتا سراي
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:03
كتب : FilGoal
يقود محمود حسن "تريزيجيه" تشكيل فريقه طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في قمة الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب طرابزون ضد جالاتا سراي في الجولة الرابعة من الدوري التركي.
وجاء تشكيل طرابزون كالآتي:
حراسة المرمى: محمد طه
الدفاع: ينز شتريجر لارسين – مارك بارترا – فيتور هوجو – إيرين إلمالي
الوسط: مانوليس سيوبيس – دوجوكان هاسبولات – دحانيني – دجاينيني – محمود حسن تريزيجيه
الهجوم: أندرياس كورنيليوس
ويحتل طرابزون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، ويأتي جالاتا سراي في المركز السادس بالرصيد ذاته.
ولعب تريزيجيه مع طرابزون 6 مباريات في مختلف البطولات الموسم الجاري، صنع خلالها هدفا.
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