تريزيجيه أساسي مع طرابزون في قمة تركيا أمام جالاتا سراي

يقود محمود حسن "تريزيجيه" تشكيل فريقه طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في قمة الدوري التركي.

ويلعب طرابزون ضد جالاتا سراي في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون كالآتي:

حراسة المرمى: محمد طه

الدفاع: ينز شتريجر لارسين – مارك بارترا – فيتور هوجو – إيرين إلمالي

الوسط: مانوليس سيوبيس – دوجوكان هاسبولات – دحانيني – دجاينيني – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أندرياس كورنيليوس

ويحتل طرابزون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، ويأتي جالاتا سراي في المركز السادس بالرصيد ذاته.

ولعب تريزيجيه مع طرابزون 6 مباريات في مختلف البطولات الموسم الجاري، صنع خلالها هدفا.