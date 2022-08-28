فيتوريا يزور نادي طلائع الجيش

استقبل نادي طلائع الجيش الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني.

وحرص طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش والعميد أحمد فؤاد مهدي مدير الكرة والعميد أيمن المصري المدير التنفيذي للنادي على استقبال المدير الفني للمنتخب الوطني الذى حضر بصحبه جهازه المعاون وذلك في استاد جهاز الرياضة العسكري.

يأتي ذلك في إطار حرص فيتوريا على زيارة جميع أندية الدوري الممتاز وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لفرق الدوري.

وعقد فيتوريا جلسة مطولة مع الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري وأحمد المهدي لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والتنسيق بينهما.

وتحدث الثنائي فيتوريا والعشري عن بعض الأمور الفنية بنادي طلائع الجيش والدوري المصري ومستوى بعض اللاعبين في العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق هذا الموسم واحتلاله حاليا المركز الرابع.

وفي نهاية الجولة أهدى نادي طلائع الجيش الجهاز الفني للمنتخب الوطني درع النادي تقديراً لزيارته لمقر النادي.