أبها السعودي يعلن تعاقده مع كايسيدو لاعب لاتسيو وإنتر السابق

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

كايسيدو

أعلن أبها السعودي تعاقده مع الإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب إنتر ميلان ولاتسيو السابق، وذلك لمدة موسم واحد.

وجاءت بداية فيديو تقديم اللاعب تحمل عبارة "الإكوادور هي الدولة الوحيدة التي يعني اسمها خط الاستواء".

وتضمن المقطع لقطات للاعب مع عدة فرق لعب لها سابقا على رأسها لاتسيو وإسبانيول.

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وتمت الصفقة في صورة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع جنوى.

وخاض كايسيدو -33 عاما- مسيرة طويلة في أوروبا، بدأت مع بازر السويسري عام 2006ن الذي انضم إليه من روكافويرتي الإكوادوري مقابل 330 ألف يورو.

باعه بازل بعد عامين إلى مانشستر سيتي مقابل 7 مليون يورو، وفي 2009 انتقل إلى سبورتنيج لشبونة معارا، ثم عاد ليعار في يناير 2010 إلى مالاجا.

وفي 2011 انتقل كايسيدو إلى ليفانتي مقابل مليون يورو، الذي باعه سريعا في نفس السوق إلى لوكوموتيف موسكو مقابل 7.5 مليون يورو.

توقفت الرحلة الأوروبية في يناير 2014 حين انتقل إلى الجزيرة الإماراتي مقابل 7 مليون يورو، ولكن سرعان ما عاد إلى أوروبا عبر بوابة إسبانيول في صفقة انتقال حر بنفس الصيف.

وفي 2017 اتجه كايسيدو إلى إيطاليا عبر بوابة لاتسيو مقابل 2.5 مليون يورو، ومنه إلى جنوى مقابل 2 مليون يورو في 2021.

أعاره جنوى في يناير 2022 إلى إنتر ميلان، وبنهاية الموسم عاد إلى فريقه وانتهى عقده.

فيليبي كايسيدو أبها لاتسيو إنتر ميلان
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