عقوبات رابطة الأندية.. إيقاف لاعب الزمالك مباراتين وغرامة على الإسماعيلي

أعلنت إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين تحت إشراف رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب عقوبات الجولة 33 من الدوري وقبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت الجولة توقيع عقوبات بعد بعض الأحداث التي شهدتها 4 مباريات من أصل 9 مواجهات.

وجاءت العقوبات المعلن عنها كالآتي:

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز

إيقاف سيف تقا لاعب سيراميكا مباراة واحدة لمنع فرصة محققة.

الزمالك × المصري

إيقاف طارق علاء لاعب الزمالك مباراتين بسبب اللعب العنيف.

إنبي × الإسماعيلي

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي للاعتراض من الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية على حكم المباراة ما أدى لتوقف المباراة لأربعة دقائق.

إيسترن كومباني × البنك الأهلي

توقيع غرامة مالية على البنك الأهلي بسبب نزول الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.

إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة للطرد بعد حصوله على إنذار.