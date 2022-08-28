مران الزمالك - عودة رباعي الأبيض إلى التدريبات استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم -الأحد- على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وطالب فيريرا مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين المشاركين في التدريبات بالتركيز وبذل أقصى جهد واستغلال الفرصة التي يحصلون عليها مع الفريق الأول.

وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه و محمد حسام "بيسو" و محمد طارق، عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال مران الأمس.

ولم يشارك الرباعي في التدريبات الجماعية أمس -السبت- بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم لقاء المصري الأخير في مسابقة الدوري.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة لمدة تقترب من 15 دقيقة، تم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل بدء التدريبات الفنية.

وجاءت هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ، وإشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وأدى الفريق فقرة فنية وخططية خاصة تولاها نبيه وعبد المقصود، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والأمور الخططية استعدادا للمباراة المقبلة أمام إيسترن كومبانى.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية وخططية قوية بقيادة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وروي أجواش، تم خلالها تطبيق بعض الأمور التكتيكية التي تم التدرب عليها استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق على نقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين وتصحيح الأخطاء، وفي نهاية التقسيمة حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الاجتماع بأكثر من لاعب من مجموعة الشباب، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

ويختتم الزمالك بقيادة تدريباته مساء الغد -الإثنين- على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عن قائمة المباراة عقب الانتهاء من تدريب الغد، على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الزمالك رسميا.