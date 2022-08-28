مران الزمالك - عودة رباعي الأبيض إلى التدريبات استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 19:10

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم -الأحد- على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وطالب فيريرا مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين المشاركين في التدريبات بالتركيز وبذل أقصى جهد واستغلال الفرصة التي يحصلون عليها مع الفريق الأول.

وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه و محمد حسام "بيسو" و محمد طارق، عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال مران الأمس.

أخبار متعلقة
إيليكت التشادي يكشف لـ في الجول موقفه من تأجيل مباراة الزمالك مصدر من كاف لـ في الجول: الزمالك تواصل معنا لتأجيل مباراة إيليكت.. وهذا موقفنا ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا

ولم يشارك الرباعي في التدريبات الجماعية أمس -السبت- بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم لقاء المصري الأخير في مسابقة الدوري.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة لمدة تقترب من 15 دقيقة، تم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل بدء التدريبات الفنية.

وجاءت هذة الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال ، وإشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وأدى الفريق فقرة فنية وخططية خاصة تولاها نبيه وعبد المقصود، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والأمور الخططية استعدادا للمباراة المقبلة أمام إيسترن كومبانى.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية وخططية قوية بقيادة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وروي أجواش، تم خلالها تطبيق بعض الأمور التكتيكية التي تم التدرب عليها استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق على نقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين وتصحيح الأخطاء، وفي نهاية التقسيمة حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الاجتماع بأكثر من لاعب من مجموعة الشباب، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

ويختتم الزمالك بقيادة تدريباته مساء الغد -الإثنين- على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عن قائمة المباراة عقب الانتهاء من تدريب الغد، على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز التي توج بها الزمالك رسميا.

الزمالك مران الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز القماش: لهذا السبب سأقود الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.. ونعمل على صنع مزيج من الشباب والكبار دونجا يودع الإسماعيلي برسالة عبر إنستجرام طارق العشري يكشف لـ في الجول كواليس جلسته مع فيتوريا فيتوريا يزور نادي طلائع الجيش عقوبات رابطة الأندية.. إيقاف لاعب الزمالك مباراتين وغرامة على الإسماعيلي
أخر الأخبار
ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي 3 دقيقة | الكرة المصرية
محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا ساري 10 دقيقة | المحترفون
التعثر الأول.. ركلة جزاء متأخرة تنقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام موناكو 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة تريزيجيه.. تعادل بين طرابزون وجالاتا سراي في قمة تركيا 13 دقيقة | المحترفون
كوندي: شعرت بالراحة في المركزين.. ونعرف من هو ليفاندوفسكي 38 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما 48 دقيقة | الدرجة الثانية
الكشف عن سبب تورم عين لابورتا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث