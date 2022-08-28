للموسم الثاني على التوالي.. إجراء قرعة الدوري التونسي بنظام المجموعتين

أجرى الاتحاد التونسي لكرة القدم قرعة الدوري التونسي لموسم 2022/2023.

وأجريت القرعة على أن يقام الدوري بنظام المجموعتين للموسم الثاني على التوالي.

وستقسم الفرق المشاركة في الدوري على المجموعتين لتكون كل مجموعة من 7 فرق.

وجاءت قرعة دور المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي - النادي الصفاقسي - النجم الساحلي - اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي - الملعب التونسي - امل حمام سوسة

مجموعة 2: الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي - اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان -مستقبل الرجيش - اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي

وسيتأهل 8 فرق إلى الدور التالي من الدوري ما يعني تأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة.

وسيبدأ أصحاب المركز الأول في دور المجموعات بأربع نقاط في الدور التالي، وثلاث نقاط للوصيف، ونقطتين لأصحاب المركز الثالث، ونقطة لأصحاب المركز الرابع.

وسيلعب أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة من كل مجموعة في دورة مجمعة صغيرة، على أن يدخل صاحبي المركز الخامس من كل مجموعة بثلاث نقاط والسادس بنقطتين والسابع بنقطة واحدة، ويهبط أصحاب المركزي الأخيرين من الدورة المجمعة إلى دوري الدرجة الثانية.