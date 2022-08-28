سكاي: ريجيلون إلى أتليتكو مدريد

اتفق نادي أتليتكو مدريد مع توتنام على انتقال الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن ابن الـ25 عاما سينتقل إلى أتليتكو مدريد معارا حتى نهاية الموسم.

وسيسافر ريجيلون إلى إسبانيا غدا الإثنين للخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي.

ولا يحتوي عقد ريجيلون على بند إعادة الشراء.

وسيكون ريجيلون بديلا لرينان لودي الذي أتم اتفاقه مع نوتنجهام فورست للانتقال له على سبيل الإعارة.

وتواجد الظهير البرازيلي في ملعب سيتي جراوند الخاص بنوتنجهاو فورست لحضور مباراة الفريق أمام توتنام هوتسبير في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ريجيلون بدأ مسيرته في الغريم ريال مدريد قبل أن ينتقل معارا إلى إشبيلية ثم إلى توتنام في 2020.

ولعب ابن الـ25 عاما 67 مباراة بقميص توتنام، سجل خلالها هدفين وصنع سبعة آخرين.