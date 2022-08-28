تشكيل برشلونة – كوندي أساسي لأول مرة.. وعودة بوسكيتس أمام بلد الوليد

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد في ملعب سبوتيفاي كامب نو بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وعاد القائد سيرخيو بوسكيتس للتشكيل الأساسي بعد إيقافه عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد.

كما يشارك الفرنسي جول كوندي في دفاع الفريق لأول مرة بعد تسجيله في قائمة برشلونة.

ويتواصل الدفع بالشاب أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر على حساب جوردي ألبا.

ويعود فرينكي دي يونج لمقاعد البدلاء بعد أن لعب أساسيًا في الجولة الماضية لغياب بوسكيتس.

في المقابل، يبدأ سيرجي جوارديولا في هجوم بلد الوليد بجوار المغربي أنور تهامي.

وضعف المدرب باتشيتا بـ جوردي ماسيب في حراسة المرمى بعد أن شارك سيرخيو أسينخو في أول جولتين.

ويمتلك برشلونة 4 نقاط من تعادل وفوز في أول جولتين، فيما يمتلك بلد الوليد نقطة وحيدة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي إيريك جارسيا – أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: إينياكي بينيا - أرناو تيناس – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – ممفيس ديباي – فيران توريس – أنسو فاتي – بيير إيمريك أوباميانج

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: جوردي ماسيب

الدفاع: لويس بيريز - خواكين فيرنانديز – خابي سانشيز – سيرخيو إسكوديرو

الوسط: مونتشو – ألفارو أجوادو – كيكي بيريز

الهجوم: إيفان سانشيز - سيرجي جوارديولا – أنور تهامي

دكة البدلاء: ألفارو أسيفيس - إيفان فريسيندا – دافيد توريس - لوكاس أولازا – روكي ميسا – توني فيا - أوسكار بلانو - بيدرو ليون – روبيرتو أرويو – سيكو جاساما