ينضم لـ ميسي ومودريتش وبنزيمة.. ثنائية سانشيز تقهر شمايكل ونتيجة تاريخية في الدوري الفرنسي

فاز أوليمبيك مارسيليا على مضيفه نيس بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي.

وتألق أليكسيس سانشيز بتسجيله هدفين، فيما سجّل البرتغالي نونو تافاريس هدفًا بدوره.

وقفز مارسيليا إلى صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

فيما ظلت الانتصارات غائبة عن نيس الذي تجمّد رصيده عند نقطتين من تعادلين وخسارتين.

وافتتح سانشيز التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف تافاريس المعار من أرسنال هدفًا ثانيًا في الدقيقة 37.

واختتم سانشيز ثلاثية مارسيليا في الدقيقة 43، ليبصم على رقم شخصي مميز.

نجم منتخب تشيلي سجّل أول أهدافه في الدوري الفرنسي بعد انضمامه إلى مارسيليا مطلع الموسم قادمًا من إنتر ميلان.

وبات سانشيز واحدًا من 5 لاعبين فقط سجلوا في كل موسم بالدوريات الأوروبية منذ 2008\2009.

ويتشارك سانشيز في هذا الرقم مع 4 لاعبين فحسب: ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، كريم بنزيمة، كيفن جاميرو.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن تلك القائمة -حتى اللحظة- لأنه لم يسجل مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وسجل سانشيز 36 هدفًا في الدوري الإيطالي مع أودينيزي وإنتر ميلان.

كما سجّل 39 هدفًا في الدوري الإسباني بقميص برشلونة بين 2011 و2014.

وسجّل 63 هدفًا في الدوري الإنجليزي بقميصي أرسنال ومانشستر يونايتد.

ورفع سانشيز رصيده إلى 6 أهداف في شباك الدنماركي كاسبر شمايكل الذي حرس مرمى نيس في المباراة.

وسبق أن سجل سانشيز 4 أهداف أمام ليستر سيتي وقتما كان شمايكل حارسًا لمرمى الفريق.

وفي مباراة أخرى، سحق مونبلييه مضيفه بريست بسبعة أهداف دون رد في ملعب فرانسيس لو بلي.

فايتوت موسى افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم أضاف إلي واهي هدفًا ثانيًا في الدقيقة العاشرة.

التونسي وهبي الخزري ظهر في لائحة الهدافين بالدقيقة 11 عندما أضاف الثالث سريعًا، ثم سجل مونبلييه الهدف الرابع بحلول الدقيقة 25 عن طريق نيكولاس كوتزا.

وعاد واهي وسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 31.

الوضع تأزم على بريست عندما أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بطرد بيير ليز ميلو.

وأضاف فاليري جيرمان مهاجم مارسيليا السابق الهدف السادس في الدقيقة 64. ثم سجل بنفسه الهدف السابع في الدقيقة 84.

ويعد ذلك الانتصار الأكبر على الإطلاق لـ مونبلييه في تاريخه بالدوري الفرنسي.

كما أنه أكبر انتصار له خارج ملعبه في منتخب البطولات بالتساوي مع فوزه على أباي جرينوبل في نوفمبر 2004.

ليرفع مونبلييه رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بريست عند 4 نقاط في المركز 15.

وفاز لوريان على كليرمونت فوت بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نفس الجولة.

النيجيري تيريم موفي سجّل هدفي لوريان في الدقيقتين 24 و41.

فيما سجّل النمساوي محمد تشام ساريتشيتش هدف كليرمونت فوت الوحيد في الشوط الثاي.

ورفع لوريان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كليرمونت فوت عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، فاز تروا على آنجيه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل تروا أهدافه بواسطة رينو ريبار، وماما بالدي، وويلسون أودوبيرت -الذي سجل أول أهدافه في مسيرته بالدوري الفرنسي في عمر 17 عامًا- في الدقائق 12، و61، و82.

بينما سجل لويس ديوني هدف آنجيه الوحيد في الدقيقة 67.

ليقفز تروا إلى المركز الـ 16 بعد أن حصد أول 3 نقاط في الموسم، بينما تجمّد رصيد آنجه عند نقطتين في المركز 18.