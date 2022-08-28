قبل كأس لوسيل.. صن: ليستر سيتي وإيفرتون مهتمان بضم ماثيوس بيريرا

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن وجود اهتمام من ليستر سيتي وإيفرتون بضم ماثيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

الناديان يرغبا في تعزيز صفوفهما قبل أقل من أسبوع متبقي على نهاية سوق الانتقالات.

اللاعب صاحب الـ 26 عاما يرغب في العودة للدوري الإنجليزي مرة جديدة بعد موسم قضاه في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة الزمالك في كأس لوسيل يوم 9 سبتمبر المقبل وفي حالة انتقاله لأحد الناديان سيعني ذلك عدم لحاقه بالمباراة.

بيريرا كان قد انضم للهلال قبل بداية الموسم الماضي قادما من وست بروميتش ألبيون بعد هبوطه للدرجة الأولى في صفقة كلفت النادي السعودي 16 مليون يورو.

وشارك اللاعب البرازيلي مع وست بروميتش في الدوري الإنجليزي في 33 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا.

وشارك بيريرا مع الهلال في 34 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع 15 هدفا.

وكان بيريرا قد تعرض للطرد خلال مواجهة الأهلي مع الهلال في كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق المصري بأربعة أهداف دون مقابل.