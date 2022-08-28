الترجي: كوليبالي ليس للبيع

شدد نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي على عدم نية النادي في التفريط في فوسيني كوليبالي لاعب وسط الفريق.

فوسيني كوليبالي النادي : الترجي الترجي

وقال نبيل معلول مدرب الترجي عقب مباراة فريقه الودية ضد اتحاد بن قردان: "كوليبالي ليس للبيع، وكل ما قيل عن رغبة النادي في بيعه غير صحيح".

وأضاف "الفترة الماضية تم الترويج إلى أن الترجي يريد بيع كوليبالي، وهذا غير صحيح فهو لاعب مهم لنا".

ويلعب اللاعب الكاميروني في صفوف الترجي منذ 2014، قادما من اتحاد المنستير.

وتوج كوليبالي مع الترجي بـ11 بطولة، منها دوري أبطال إفريقيا مرتين والدوري التونسي 6 مرات.

كوليبالي البالغ من العمر 29 عاما يعد أحد أهم لاعب الترجي في السنوات الماضية.

وشارك كوليبالي الموسم الماضي مع الترجي في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وكانت تقارير تونسية ذكرت أن الترجي يسعى للتخلص من كوليبالي سواء بالبيع أو الإعارة، وذلك بعد قرار الاتحاد التونسي بتقليص عدد المحترفين في الملعب مع كل فريق إلى 4 لاعبين.