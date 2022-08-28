"احترموا تقاليدنا".. جماهير ليون تطالب لاعبيها بخلع الأحذية الخضراء

رفعت جماهير ليون لافتات لمطالبة لاعبيها بالتوقف عن ارتداء الأحذية الرياضية الخضراء، وذلك خلال فوز الفريق على تروي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الفرنسي.

جاء ذلك بعد أن أطلقت شركة أديداس مجموعة "إكس سبيد بورتال" الخضراء والتي يرتديها 13 لاعبا مختلفا.

وفي قائمة ليون، يرتدي هذا الحذاء لاعبون بارزون مثل أنتوني لوبيز ومالو جوستو وتيتي وحسام عوار وكارل توكو إيكامبي.

وجاء في لافتات ليون "احترموا تقاليدنا".

يأتي ذلك في المقام الأول بسبب أن اللون الأخضر هو لون الغريم سانت إيتيان، الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري الفرنسي مناصفة مع باريس سان جيرمان بـ 10 مرات، والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وتكمن المشكلة في تعاقد اللاعبين على ارتداء هذا الحذاء، وبالتالي لن يكون من السهل تغييره.

وبحسب "فرينش فوتبول نيوز" فإن سيدني جوفو الذي فاز بالدوري الفرنسي 7 مرات مع ليون، ارتدى زوج من الأحذية الخضراء لمباراة واحدة و3 حصص تدريبية، وهو ما أغضب المدرب برنار لاكومب الذي طالبه بتغيير الحذاء.

وحدثت مشكلة شبيهة مع بافيتيمبي جوميز عام 2011، حيث لم تكن الإدارة راضية عنه لنفس السبب.

ومزح مالو جوستو بهذا الصدد، مطالبا أديداس بصناعة زوج جديد بالألوان الأبيض والأزرق والأحمر، بدلا من النسخة الخضراء الحالية.

وهذه الواقعة ليست حكرا على ليون، حيث تذمرت جماهير بوروسيا دورتموند من أحذية نايكي الزرقاء في أقدام لاعبيها، كونه لون الغريم شالكه.