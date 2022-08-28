رومانو: فالنسيا واثق من التوقيع مع كافاني.. وشرط جعله يفضله عن عرض سوسيداد

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

كافاني مانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اقتراب نادي فالنسيا من التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

وأشار رومانو إلى أن فالنسيا أرسل عرض رسمي لكافاني لمدة موسمين وأصبح واثقا من التوقيع مع اللاعب.

رومان وشدد على أن كافاني قد تلقى عرضا من ريال سوسيداد أيضا خلال الفترة الماضية ولكنه كان لمدة موسم واحد لذلك فضل كافاني عرض فالنسيا الذي يمتد لموسمين.

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المهاجم الأوروجوياني كان قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

ويناقش كافاني حاليا التفاصيل الأخيرة في الاتفاق قبل الخضوع للكشف الطبي.

صاحب الـ 35 عاما قضى الموسمين الأخيرين برفقة مانشستر يونايتد، وخلالهم شارك في 59 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 7 أهداف.

وسيلعب كافاني تحت قيادة جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا الذي يقود الفريق من بداية الموسم حال اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وحقق فالنسيا 3 نقاط خلال أول جولتين من الدوري الإسباني بعد الفوز على جيرونا والخسارة من أتلتيك بلباو في الجولة الثانية.

إدينسون كافاني فالنسيا
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