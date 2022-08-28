مصدر من كاف لـ في الجول: الزمالك تواصل معنا لتأجيل مباراة إيليكت.. وهذا موقفنا

يعمل الزمالك على تأجيل مباراة ذهاب الدور الأول لـ دوري أبطال إفريقيا أمام إيليكت سبورت التشادي.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طلب الزمالك تأجيل المباراة لكي لا تتعارض مع كأس لوسيل.

وصرح المصدر لـ FilGoal.com: "الزمالك تواصل معنا لتأجيل موعد مباراة الذهاب أمام إيليكت سبورت التشادي بسبب تعارضها مع كأس لوسيل".

وأضاف: "هناك اتجاه داخل لجنة مسابقات كاف للموافقة على طلب الزمالك".

وأتم: "حتى الآن لم يصدر قرار نهائي، ونستقر على الأمر خلال أيام".

وتقام مباراة الذهاب بين إيليكت سبورت والزمالك في أحد أيام 9 و10 و11 سبتمبر.

فيما يُلعَب كأس السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال بافتتاح كأس لوسيل يوم 9 سبتمبر.

وحاول الزمالك حل تلك الأزمة عن طريق إقناع الفريق التشادي بلعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

وعلم FilGoal.com في وقتٍ سابق أن الزمالك يدرس إقامة مباراتي إيلكت التشادي في القاهرة، خاصة وأن الفريق التشادي يخوض مبارياته القارية في الكاميرون.

لكن الفريق التشادي استقر في النهاية على خوض الذهاب في الكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو.

وسبق أن صرّح مرتضى منصور رئيس النادي عبر قناة الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك لا تقلقوا بشأن خوض الفريق لمباراة السوبر المصري السعودي في قطر، وموعد اللقاء لن يتعارض مع موعد مواجهة الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا".