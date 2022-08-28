إندبندنت: محاولات متأخرة من تشيلسي لضم زاها

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف زاها أمام ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن تجدد اهتمام تشيلسي بضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس، وذلك في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات.

ويبحث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن نقطة ثابتة لزيادة حدة الهجوم، وبالتالي لا يمانع صفقة مرتفعة السعر لضم الإيفواري الدولي، بحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية.

ويمانع كريستال بالاس بيع زاها، حيث وضع سعرا كبيرا يقدر بـ 80 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه سابقا.

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ولكن في الوقت الحالي هناك ما يضعف موقف كريستال، وهو بقاء عام وحيد في عقد اللاعب.

ولا يزال زاها محط اهتمام أندية من الستة الكبار، حيث ارتبط اسمه بأرسنال في وقت سابق، كما سبق له اللعب في مانشستر يونايتد بالفعل.

وتتوقف الخطوة على مدى استعداد كريستال بالاس لبيع الإيفواري، فيما ينظر تشيلسي على الجانب الآخر إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة.

ومؤخرا عاد جورجي مينديش وكيل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إلى إدارة تشيلسي للاستفسار عن إمكانية انتقال موكله، بينما لا يزال توخيل مترددا بهذا الشأن.

وفاز تشيلسي على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل له الهدفين رحيم سترلينج وافد الصيف الحالي، بينما ظهر النقص الهجومي من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان وتيمو فيرنر إلى لايبزج معا في نفس السوق.

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