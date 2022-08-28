ذئب جديد في العاصمة.. بيلوتي ينضم إلى روما مجانا

أعلن نادي روما عن تعاقده مع أندريا بيلوتي في صفقة انتقال بالسوق الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي على تويتر لـ روما صورة المهاجم الدولي الإيطالي في أول إعلان رسمي للصفقة.

ورحل بيلوتي عن تورينو بنهاية عقده مع الفريق الموسم الماضي، وانتقل إلى روما مجانًا.

وذكر موقف "توتو ميركاتو" أن بيلوتي وقّع على عقدٍ لمدة 3 مواسم مع الجيلاروسي بعد اجتياز الفحص الطبي.

بيلوتي (28 عامًا) بدأ مسيرته في فريق ألبينوليفي، ثم انتقل إلى باليرمو الذي قضى في صفوفه موسمين.

وتحوّل بيلوتي إلى تورينو في صيف 2015 وقضى 7 مواسم في صفوفه سجل خلالها 113 هدفًا في 251 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 28 هدفًا.

ويمتلك بيلوتي 44 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 12 هدفًا.

وتوج بيلوتي بـ يورو 2020 مع الأتزوري وشارك في 6 مباريات خلال البطولة، وأهدر ركلة جزاء ترجيحية في المباراة النهائية.

وبات بيلوتي سادس صفقة صيفية لكتيبة جوزيه مورينيو، بعد الأرجنتيني باولو ديبالا القادم من يوفنتوس، والهولندي جورجينو فينالدوم القادم من باريس سان جيرمان، والصربي نيمانيا ماتيتش القادم من مانشستر يونايتد، ومواطنه ميلي سفيلار القادم من بنفيكا، والتركي زكي جليك القادم من ليل.

ويمتلك روما 7 نقاط من 3 مباريات بعد تحقيقه فوزين وتعادله مع يوفنتوس.