إلغاء السوبر اللبناني بسبب اقتحام الجماهير

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلغاء مباراة السوبر بين العهد والنجمة بسبب اقتحام الجماهير.

المباراة كانت ستجمع بين العهد بطل الدوري والنجمة بطل الكأس.

وأفاد الاتحاد اللبناني في بيان: "إلغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي العهد والنجمة، التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم على ملعب أمين عبد النور في بحمدون".

وكان من المقرر دخول 300 مشجع فقط لكل فريق، لكن العديد من المشجعين اقتحموا الملعب.

وقام بعض المشجعين بخلع بوابات الملعب، حسب تقارير لبنانية.

ويبحث كل فريق عن لقبه السابع في السوبر اللبناني إذ حقق كل فريق اللقب في 6 مناسبات من قبل.

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من جهته، أوضح نادي النجمة في بيان: "دعا رئيس نادي النجمة الرياضي مازن الزعني إلى اجتماع طارىء لمجلس الإدارة لبحث المستجدات التي شهدها ملعب امين عبد النور في بحمدون والقرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم بشأن مباراة كأس السوبر".

وأكد الزعني أن نادي النجمة وجمهوره تعرضا لظلم كبير، موضحا أنه لن يتنازل عن حق جمهور النجمة في حضور مباريات فريقه".