رومانو: تشيلسي يتمسك بمدافعه رغم اهتمام ميلان وإنتر ولايبزيج

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

تشيلسي - الدوري الإنجليزي

أوضح فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن تريفور تشالوبا لن يترك تشيلسي هذا الصيف رغم اهتمام 3 أندية بضمه.

وكشفت جريدة بيلد الألمانية أن نادي لايبزيج يرغب في ضم تريفور تشالوبا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

فيما قال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر إن شالوبا لن يترك تشيلسي.

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وأوضح أن فرق إنتر وميلان ولايبزيج تفاوضات مع تشيلسي بشأن صفقة إعارة محتملة لكن النادي اللندني رفض ترك اللاعب".

وأشار إلى أن توماس توخيل مدرب الفريق وتود بويلي مالك النادي قررا الاحتفاظ بالمدافع الشاب بعد محادثات داخلية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضح تقرير بيلد أن انتقال ويسلي فوفانا إلى تشيلسي الوشيك، جعل لايبزيج يتحرك من أجل ضم تشالوبا.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة إذ تمت ستكون على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية عن توصل تشيلسي لاتفاق شفهي مع ليستر سيتي بشأن انتقال مدافع الأخير ويسلي فوفانا إلى صفوف البلوز.

وبحسب راديو مونت كارلو فإن المدافع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما سيصبح لاعبا في تشيلسي بنهاية الإجراءات، بعد أن توصل الناديان أخيرا إلى اتفاق.

وسيوقع فوفانا عقدا مدته 6 سنوات مع تشيلسي، ليمتد إلى صيف 2028.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن العرض الذي تم قبوله يقدر بـ 82.5 مليون يورو بدون الإضافات.

ويمتد عقد فوفانا مع ليستر سيتي حتى 2027 وهو ما كان يجعل عملية إقناع النادي بالتخلي عنه صعبة.

وخرج فوفانا من قائمة ليستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام ساوثامبتون بسبب "عدم الحضور الذهني بنسبة 100%" حسب تصحريات مدربه براندن رودجرز.

لعب فوفانا 37 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ التوقيع مع ليستر سيتي من فريق سانت إتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وخسر تشيلسي مدافعه أنطونيو روديجير الذي انتقل مجانا إلى ريال مدريد بنهاية عقده، بينما تعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لتعويضه.

تشيلسي تريفور تشالوبا
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