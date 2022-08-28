مدرب أياكس عن رحيل أنتوني المحتمل: من المحزن أن كل شيء يتعلق بالمال

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

أنتوني - أياكس أمستردام

أعرب ألفريد شرودر المدير الفني لفريق أياكس عن استيائه من اقتراب أنتوني مهاجم الفريق من الرحيل.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك عن اقتراب مانشستر يونايتد من حسم صفقة أنتوني مقابل 100 مليون يورو بعد رفض ثلاثة عروض سابقة من النادي الإنجليزي.

وقال شردورد في تصريحات لشبكة ESPN تعليقا على الصفقة: "كل شيء يتعلق بالمال".

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وأضاف مدرب أياكس "أعتقد أن ذلك أمر محزن لكن هذا هو عالمنا".

واختتم شرودر تصريحاته "في النهاية أنا غير موافق على تلك الأشياء وهو أمر محزن جدا".

ويرغب أنتوني في الانتقال إلى مانشستر يونايتد وغاب عن المشاركة في آخر مباراتين لأياكس في الدوري وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى مسرح الاحلام.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع جونيور بيدروسو وكيل أنتوني والذي شرح بدوره صعوبة المفاوضات.

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وأياكس لمحاولة التوصل لاتفاق لانتقال أنتوني".

وأضاف "آخر عرض قدمه مانشستر يونايتد لشراء أنتوني قيمته 80 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل "أياكس يُصعَب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لبيع اللاعب".

وأتم ردا على ماذا يريد أياكس للموافقة على بيع اللاعب؟ قائلا: "هذه الإجابة التي نريدها".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن عرض يونايتد الجديد لأياكس بلغ 80 مليون جنيه إسترليني ويصل لـ94 مليونا بسبب الحوافز والمتغيرات.

وكان عرض يونايتد السابق يبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني.

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