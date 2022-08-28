الكومي لـ في الجول: رحيل حمزة الجمل.. وسواريش خارج حسابتنا

أعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي رحيل حمزة الجمل المدير الفني بعد ختام الموسم.

ويختتم الإسماعيلي مبارياته في الدوري المصري أمام طلائع الجيش مساء الثلاثاء.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

وقال الكومي لـ FilGoal.com: "وجهنا الشكر لحمزة الجمل عن قيادة الفريق".

وأضاف "العقد بيننا وبين الجمل حتى نهاية الموسم وبالتالي عقده انتهى، أشكره على ما قدمه للفريق وخروج الإسماعيلي من كبوته".

وكشف يحيى الكومي "سيتم تكريم حمزة الجمل على ما قدمه خلال الفترة الماضية".

وبسؤاله عن مستقبل أفراد الجهاز الفني أوضح "سيتم دراسة مصير الجهاز الفني فهناك من سيستمر مثل حسني عبد ربه وسيد توفيق مدرب حراس المرمى".

وبالحديث عن المباراة المقبلة كشف الكومي "آخر مباراة لنا أمام طلائع الجيش ستكون بالناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة".

وتابع "كنا قد طلبنا من الجهاز الفني مشاركة بعض اللاعبين لكن لم يحدث ولم تكن النتائج جيدة".

ولم ينجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات إذ خسر مباراتين وتعادل مثلهما.

وبسؤاله عن المدير الفني المقبل أوضح "سيتم دراسة الأمر قبل التعاقد مع المدرب الجديد".

وأضاف "لم نستقر على اسم المدير الفني ولكن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي خارج حسابتنا".

واستقر الأهلي على رحيل سواريش عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء الثلاثاء.

أما عن مبادرة دعم النادي فأوضح "التبرعات ليست بمستوى الطموحات المتوقعة منها لدعم النادي".

واختتم يحيى الكومي تصريحاته "إذا استمرت بنفس الضعف سيتم إلغاء المبادرة وإعادة الأموال لأصحابها".