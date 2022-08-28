ربع ساعة هي الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام تولوز؟

شارك مصطفى محمد في الشوط الثاني من مواجهة نانت أمام تولوز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وافتتح المهاجم المصري أهدافه في الدوري الفرنسي ونجح في قيادة نانت لتحقيق فوزه الأول في الدوري.

وفي أول 15 دقيقة لمصطفى محمد في المباراة نجح في قيادة فريقه لتحويل تأخره إلى فوز أمام تولوز.

وتغلب نانت على تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فماذا قدم مصطفى محمد في هذه المباراة؟

1 هدف

1 تمريرات حاسمة

3 تسديدات

تسديدة واحدة على المرمى

18 لمس الكرة

5 تمريرة صحيحة (من أصل 8)

دقة التمرير 63%

تمريرة مفتاحية

3 محاولات للمراوغة (0 ناجحة)

صنع فرصة كبيرة

6 صراعات هوائية (فاز بواحد)

ورفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر.