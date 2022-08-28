سجل وصنع.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود نانت لفوزه الأول

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

افتتح مصطفى محمد أهدافه في الدوري الفرنسي وقاد فريقه نانت لتحقيق الفوز الأول في المسابقة على حساب تولوز.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وتغلب نانت على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد بديلا في المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح خلال ربع ساعة فقط أن يساهم في أهداف نانت الثلاثة.

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وكان تولوز قد أنهى الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف دون مقابل سجله زكريا أبو خلال في الدقيقة 15.

واستغل أبو خلال كرة عرضية حولها بقدمه اليسرى داخل شباك نانت مسجلا أول أهداف اللقاء.

وشارك الثنائي مصطفى محمد ولودوفيتش بلاز مع انطلاق الشوط الثاني.

وساهم مصطفى محمد في الهدف الأول بعد تمريرة إلى موسيس سيمون الذي رفع كرة عرضية في الدقيقة 50 حولها إيفان جيساند براسية رائعة مسجلا هدف التعادل.

وافتتح المهاجم المصري أهدافه في الدوري الفرنسي في الدقيقة 55 عندما حول كرة عرضية من الجانب الأيمن برأسية رائعة على يمين حارس المرمى.

وواصل مصطفى محمد تألقه وصنع في الدقيقة 61 ثالث أهداف نانت بعدما نجح موسيس سيمون في تسجيلها.

وقاد مصطفى فريقه لتحقيق الانتصار الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد أربع جولات.

ورفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع بالتساوي مع فريق تولوز.

ويلعب نانت مباراته المقبلة مساء الأربعاء أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وبذلك في أربع جولات نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين خلال مشاركة في 171 دقيقة بالمسابقة حتى الآن.

نانت مصطفى محمد
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