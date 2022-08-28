ناجلزمان ينفجر: جلادباخ دافع بحافلتين.. وأداء الحكم كان كارثيا

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ × بوروسيا مونشنجلادباخ

فتح يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ النار في تصريحاته عقب التعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.

وتعادل بايرن ميونيخ مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الألماني.

وقال ناجلزمان في تصريحات لشبكة ESPN: "أداء الحكم دانيال شلاجر كان كارثيا".

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وأضاف "ربما ستوقع علي غرامة بسبب هذا التصريح".

وأكمل "لقد قدمنا أفضل أداء هذا الموسم، لكن جلادباخ دافع بحافلتين".

وتابع "كان من الممكن تسجيل سبعة أهداف في شباك جلادباخ".

وأتم المدرب الشاب "إذا لعبنا هذه المباراة 10 مرات، سنفوز بها 9 مرات".

شهدت المباراة تألقا لافتا من السويسري يان سومر حارس مرمى جلادباخ، الذي أعاق بايرن ميونيخ كثيرا وأنفذ 19 تصديا في المباراة.

وسجل البافاري هدفا في الدقيقة 34 بواسطه نجمه السنغالي الجديد ساديو ماني، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 43 تقدم جلادباخ عن طريق ماركوس تورام، عقب تمريرة حاسمة من كريستوف كرامر.

وأخيرا تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83، بعد تمريرة من البديل جمال موسيالا.

رغم التعادل، استمر بايرن ميونيخ على صدارة البوندسليجا برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن يونيون برلين، فيما يحتل جلادباخ المركز السادس برصيد 8 نقاط.

بايرن ميونيخ بروسيا مونشنجلادباخ يوليان ناجلزمان
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