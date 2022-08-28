ذا أثليتك: بعد رفض العرض الثالث.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم أنتوني

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

أنتوني

يقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع أنتوني لاعب أياكس أمستردام رغم رفض العرض الثالث.

ورفض أياكس عرضا ثالثا بقيمة 90 مليون يورو من مانشستر يونايتد لضم مهاجم الفريق.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك أن مانشستر يونايتد بات قريبا من إتمام التعاقد مع أنتوني مقابل 100 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني، 99 مليون دولار).

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وأشار التقرير إلى ثقة مانشستر يونايتد في إتمام التعاقد بعد تحقيق تقدما في المفاوضات مع أياكس.

وغاب أنتوني عن آخر مواجهتين لأياكس في الدوري الهولندي.

ويحرص تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على ضم أنتوني لاعبه السابق.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع جونيور بيدروسو وكيل أنتوني والذي شرح بدوره صعوبة المفاوضات.

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وأياكس لمحاولة التوصل لاتفاق لانتقال أنتوني".

وأضاف "آخر عرض قدمه مانشستر يونايتد لشراء أنتوني قيمته 80 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل "أياكس يُصعَب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لبيع اللاعب".

وأتم ردا على ماذا يريد أياكس للموافقة على بيع اللاعب؟ قائلا: "هذه الإجابة التي نريدها".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن عرض يونايتد الجديد لأياكس بلغ 80 مليون جنيه إسترليني ويصل لـ94 مليونا بسبب الحوافز والمتغيرات.

وكان عرض يونايتد السابق يبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب أنتوني في الانتقال إلى مانشستر يونايتد وغاب عن المشاركة في مباراة أياكس الأخيرة في الدوري وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى مسرح الاحلام.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

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