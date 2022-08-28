بيلد: لايبزيج يحاول ضم مدافع تشيلسي

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

لايبزيج

كشفت جريدة بيلد الألمانية أن نادي لايبزيج يرغب في ضم تريفور تشالوبا مدافع تشيلسي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري.

وأوضح تقرير بيلد أن انتقال ويسلي فوفانا إلى تشيلسي الوشيك، جعل لايبزيج يتحرك من أجل ضم تشالوبا.

أخبار متعلقة
تين هاج يعلق على الظهور الأول لـ كاسيميرو سيميوني يرد على إمكانية ضم ريجيلون: انظروا إلى خوانفران وفيليبي لويس جوارديولا يتغنى بـ هالاند تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

وأشار التقرير إلى أن الصفقة إذ تمت ستكون على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية عن توصل تشيلسي لاتفاق شفهي مع ليستر سيتي بشأن انتقال مدافع الأخير ويسلي فوفانا إلى صفوف البلوز.

وبحسب راديو مونت كارلو فإن المدافع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما سيصبح لاعبا في تشيلسي بنهاية الإجراءات، بعد أن توصل الناديان أخيرا إلى اتفاق.

وسيوقع فوفانا عقدا مدته 6 سنوات مع تشيلسي، ليمتد إلى صيف 2028.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن العرض الذي تم قبوله يقدر بـ 82.5 مليون يورو بدون الإضافات.

ويمتد عقد فوفانا مع ليستر سيتي حتى 2027 وهو ما كان يجعل عملية إقناع النادي بالتخلي عنه صعبة.

وخرج فوفانا من قائمة ليستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام ساوثامبتون بسبب "عدم الحضور الذهني بنسبة 100%" حسب تصحريات مدربه براندن رودجرز.

لعب فوفانا 37 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ التوقيع مع ليستر سيتي من فريق سانت إتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وخسر تشيلسي مدافعه أنطونيو روديجير الذي انتقل مجانا إلى ريال مدريد بنهاية عقده، بينما تعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لتعويضه.

وتعرض كوليبالي للطرد في المباراة الأخيرة أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بخسارة تشيلسي 3-0.

تشيلسي لايبزيج تريفور تشالوبا ويسلي فوفانا
نرشح لكم
ذا أثليتك: بعد رفض العرض الثالث.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم أنتوني سيميوني يرد على إمكانية ضم ريجيلون: انظروا إلى خوانفران وفيليبي لويس هل يبقى في النصر؟ ماشاريبوف هدف الأهلي يزيد الغموض بعد 8 سنوات.. أندير هيريرا يعود معارا لـ أتليتك بلباو النصر لـ في الجول: عبد الرحمن جودة وقع مع الزمالك.. وأمير مرتضى لم يتواصل معنا حتى الآن عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل مصدر من النصر لـ في الجول: توقف مؤقت لصفقة ماشاريبوف مع الأهلي.. ولا يعاني من إصابات مؤتمر تشافي: وقعنا في أصعب مجموعة بدوري الأبطال.. ومصير أوباميانج وديباي وماركوس ألونسو
أخر الأخبار
ربع ساعة هي الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام تولوز؟ 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود نانت لفوزه الأول 26 دقيقة | المحترفون
ناجلزمان ينفجر: جلادباخ دافع بحافلتين.. وأداء الحكم كان كارثيا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: بعد رفض العرض الثالث.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم أنتوني 52 دقيقة | ميركاتو
جناح ليفربول: كنت أتوقع الفوز على بورنموث لكن ليس بهذه النتيجة العريضة ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: لوكاكو مهدد بالغياب عن دربي ميلانو بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: لايبزيج يحاول ضم مدافع تشيلسي ساعة | ميركاتو
تين هاج يعلق على الظهور الأول لـ كاسيميرو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث