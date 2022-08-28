سيميوني يرد على إمكانية ضم ريجيلون: انظروا إلى خوانفران وفيليبي لويس

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 13:18

كتب : FilGoal

سيرجيو ريجيلون - توتنام

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن إمكانية ضم سيرجيو ريجيلون لاعب توتنام الحالي وريال مدريد السابق.

سيرخيو ريجيلون

النادي : توتنام هوتسبر

أتليتكو مدريد

وشدد سيميوني على أن الثنائي خوانفران وفيليبي لويس سبق لهما اللعب في ريال مدريد وأصبحا من تاريخ أتليتكو مدريد.

وارتبط اسم ريجيلون بالانتقال إلى أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "يعمل النادي على وصول بعض الأشخاص لتعويض رحيل لودي، وسنرى ما سيحدث في هذه الأيام الأربعة الممتعة.

وعن رفض ريجيلون بسبب مسيرته مع ريال مدريد أوضح "خوانفران وفيليبي لويس مرا بريال مدريد".

وأضاف "الآن الثنائي من تاريخ أتليتكو مدريد، أيضا ألفارو موراتا يبلي بلاء حسنا، وهيرموسو قدّم الكثير في لقب الدوري".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

وخسر أتليتكو مدريد أمام فياريال في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

أتليتكو مدريد ريجيلون توتنام
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