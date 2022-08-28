تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام تولوز

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام تولوز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وبدأ مصطفى أساسيا مرة واحدة في مسابقة الدوري وكان ذلك أمام ليل في الجولة الثانية.

وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريٌ.

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واكتفى مصطفى محمد بالظهور كبديل أمام باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي وأنجيه ومارسيليا في الدوري.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو

الوسط: فابيو – كونتين ميرلين – بيدرو شيريفيا – صامويل موتوسامي – كوكو

الهجوم: موسيس سيمون – إيفان جييساند

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

بينما تولوز في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وشارك مصطفى محمد في 126 دقيقة من ثلاث مباريات مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وساهم مصطفى بصناعة هدف لفريق نانت أمام مارسيليا في الجولة الماضية.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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