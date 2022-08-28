قائمة برشلونة - كوندي يظهر لأول مرة.. وأوباميانج في الهجوم أمام بلد الوليد

يزين جويل كوندي مدافع برشلونة الجديد قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة فريق بلد الوليد على ملعب كامب نو ضمن مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وممفيس ديباي وبيير أوباميانج.

وانضم كوندي إلى برشلونة بداية من الموسم الجاري ولكن فشل النادي في تسجيله قبل أول جولتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - جويل كوندي - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا - إريك جارسيا - سيرجي روبرتو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - ميرالم بيانيتش - فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - بيير إيميريك أوباميانج - رافينيا

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 4 نقاط بعد التعثر في جولة الافتتاح أمام رايو فايكانو.

أما بلد الوليد ففي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد التعادل أمام إشبيلية.