شقيقه: سأكشف عن معلومات متفجرة بشأن بوجبا ومبابي

نشر ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا مقطع فيديو غريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس فرنسا

ووعد ماتياس الكشف عن معلومات وصفها بالمتفجرة بشأن شقيقه بول بوجبا وأيضا كيليان مبابي.

وقال ماتياس في مقطع الفيديو: "الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والإسباني، أي العالم بأسره وكذلك جماهير شقيقي وحتى منتخب فرنسا وفريق يوفنتوس يستحقون معرفة أشياء معينة".

وأضاف "يجب معرفة تلك الأشياء لاتخاذ قرار مستنير إذا كان يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور".

وواصل "هل يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال؟ هل يستحق أن يكون لاعب أساسي في يوفنتوس؟ إذا كان شخصا جديرا بالثقة".

وبالحديث عن مبابي أوضح "سأتحدث أيضا بأمور مهمة جدا عن مبابي وستكون هناك عناصر وشهادات كثيرة لتأكيد كلامي".

ويمارس ماتياس -32 عاما- كرة القدم وآخر محطاته كانت بفريق بيلفورت الفرنسي بالدرجة الثانية.

بينما انتقل بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في الصيف الجاري.

لكن يغيب بول بوجبا عن المباريات بسبب الإصابة ويسعى للحاق بمنافسات كأس العالم في قطر 2022.

وشارك بوجبا في 91 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ونجح في تسجيل 11 هدفا مع الديوك.