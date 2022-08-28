شقيقه: سأكشف عن معلومات متفجرة بشأن بوجبا ومبابي

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

بول بوجبا وشقيقه ماتياس

نشر ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا مقطع فيديو غريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

فرنسا

ووعد ماتياس الكشف عن معلومات وصفها بالمتفجرة بشأن شقيقه بول بوجبا وأيضا كيليان مبابي.

وقال ماتياس في مقطع الفيديو: "الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والإسباني، أي العالم بأسره وكذلك جماهير شقيقي وحتى منتخب فرنسا وفريق يوفنتوس يستحقون معرفة أشياء معينة".

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديلو سبورت: بوجبا يرفض العملية الجراحية.. سيعود بعد 5 أسابيع سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا مؤتمر بوجبا: قلبي أخبرني أن يوفنتوس هو الوجهة الصحيحة.. والجميع جائع للفوز بوجبا: لا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع يوفنتوس

وأضاف "يجب معرفة تلك الأشياء لاتخاذ قرار مستنير إذا كان يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور".

وواصل "هل يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال؟ هل يستحق أن يكون لاعب أساسي في يوفنتوس؟ إذا كان شخصا جديرا بالثقة".

وبالحديث عن مبابي أوضح "سأتحدث أيضا بأمور مهمة جدا عن مبابي وستكون هناك عناصر وشهادات كثيرة لتأكيد كلامي".

ويمارس ماتياس -32 عاما- كرة القدم وآخر محطاته كانت بفريق بيلفورت الفرنسي بالدرجة الثانية.

بينما انتقل بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في الصيف الجاري.

لكن يغيب بول بوجبا عن المباريات بسبب الإصابة ويسعى للحاق بمنافسات كأس العالم في قطر 2022.

وشارك بوجبا في 91 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ونجح في تسجيل 11 هدفا مع الديوك.

منتخب فرنسا بول بوجبا كيليان مبابي ماتياس بوجبا
نرشح لكم
موعد مباريات الأحد 28 أغسطس 2022.. الدوري الإسباني ومصطفى محمد ومنتخب السلة الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو ظهور أول وهدفان رائعان.. ميلان يفوز على بولونيا بثنائية أليجري: لعبنا مباراة تكتيكية عالية ضد روما.. ولا ترى الكثير مثل ميريتي بعد 8 سنوات.. أندير هيريرا يعود معارا لـ أتليتك بلباو أليجري: لعبنا مباراة تكتيكية عالية ضد روما.. ولا ترى الكثير مثل ميريتي مورينيو: شعرت بالخزي من لاعبي روما.. وقلت لمساعدي صلي لأننا متأخرين بهدف فقط
أخر الأخبار
شقيقه: سأكشف عن معلومات متفجرة بشأن بوجبا ومبابي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد مباريات الأحد 28 أغسطس 2022.. الدوري الإسباني ومصطفى محمد ومنتخب السلة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن 10 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني 10 ساعة | الكرة المصرية
بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو 11 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا 11 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 11 ساعة | الكرة المصرية
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية