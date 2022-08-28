الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 01:13

كتب : FilGoal

ألميريا

حقق ألميريا فوزه الأول بمنافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وحول ألميريا تأخره أمام إشبيلية إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة الت يأقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ألميريا العائد لمنافسات الدوري الإسباني حقق الفوز الأول عقب الخسارة من ريال مدريد والتعادل مع إلتشي بالجولتين الماضيتين.

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وتقدم أوليفير توريس بالنتيجة لصالح إشبيلية في الدقيقة 30 بعدما حول عرضية الوافد الجديد من مانشستر يونايتد أليكس تيليس بضربة رأسية متقنة.

ونجح لارجي رامازاني في تعديل النتيجة وسجل هدف التعادل بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 42 من الشوط الأول.

وأضاف عمر صادق الهدف الثاني لألميريا بعد جملة منظمة من الجانب الأيمن أنهاها المهاجم النيجيري بنجاح في شباك إشبيلية في الدقيقة 55.

بهذه النتيجة رفع ألميريا رصيده غلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد إشبيلية عند نقطة وحيدة في المركز 15.

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إلتشي × ريال سوسيداد

استعاد ريال سوسيداد توازنه وعاد بثلاث نقاط غالية بعد الفوز على منافسه إلتشي بهدف دون رد.

وسجل برايس منديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 وذلك خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وعوض سوسيداد هزيمة الجولة الماضية على يد برشلونة بنتيجة 4-1 ليرفع رصيده غلى 6 نقاط في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز الـ 18 بعد مرور 3 جولات من الموسم الحالي.

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رايو فايكانو × ريال مايوركا

في المقابل حصل ريال مايوركا على 3 نقاط ثمينة عقب الفوز على مضيفه رايو فايكانو بهدفين دون رد.

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وسجل فيدات موريكي الهدف الأول في الدقيقة 13 قبل أن يضيف كانج غن لي الهدف الثاني في الدقيقة 64 من المباراة.

ورفع الفوز رصيد ريال مايوركا إلى النقطة الرابعة في المركز السابع، فيما توقف رصيد رايو فايكانو عند الرصيد ذاته في المركز العاشر بفارق الأهداف.

الدوري الإسباني ألميريا إشبيلية
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