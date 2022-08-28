بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان بأداء شارل دي كيتلاري عقب مشاركته أساسيا ضد بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري.

وشارك البلجيكي في ظهور أول أساسيا ضد بولونيا في الفوز بنتيجة 2-0 في الدوري الإيطالي.

وقال بيولي عقب المباراة عبر "سبورت إيطاليا": "لم أشك في جودة دي كيتلاري، وليس لدي شك في أنه يحتاج للوقت ولمعرفة زملائه والاعتياد على مسابقة جديدة، يستطيع التحكم في الكرة تحت ضغط، والآن عليه تعلم توقيت التمرير".

وعن إمكانية رحيل رافائيل لياو لتشيلسي أجاب قائلا: "لاعب لديه موهبة يمكنه التطور يوما تلو الآخر، يتدرب ويلعب بشكل جيد، هو لاعب ذكي للغاية، وعليه أن يبقى أقوى".

وواصل "واحدة من الأشياء التي يجب أن يتحسن فيها عندما يخرج من المباراة، وعليه أن يُبقى نفسه دائما داخل الأجواء".

وعن تواجد لياو رفقة ثيو هيرنانديز في الجهة اليسرى لميلان والتي تجعل الفريق غير متوازنا خاصة مع الجهة اليمنى رد قائلا: "ندفع أنفسنا بشكل جيد من الجهة اليسرى هجوميا، نريد أن نهاجم من الجهة اليمنى، لكن أيضا أداء الواجبات الدفاعية وغلق المساحات، ميسياس وساليميكريس يستطيعون إحداث الفارق".

وتابع "أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لا أعلم إذا كان ياسين عدلي بإمكانه اللاعب من الجهة اليمنى، لكنه يلعب أكثر في العمق وربما الجهة اليسرى".

وأتم عن صفقة الفريق الجديدة قائلا: "ثياو لديه مستقبل واعد، سريع وذكي وبدني، لديه الخصائص المناسبة ليكون جزءا من فريقنا".

وكشف جيانلوكا دي مارزيو أن ماليك ثياو مدافع شالكه الألماني سينضم لميلان مقابل 5 ملايين يورو.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي يوم الإثنين المقبل للانضمام لميلان.

وارتقى ميلان لصدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بشكل مؤقت، ويستعد للقاء ساسولو يوم الثلاثاء المقبل.

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