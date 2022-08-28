ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

أحمد حسام "ميدو"

أبدى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق سعادته بتتويج الزمالك بلقب الدوري المصري، ناسبا الفضل للاستقرار الفني والإداري رغم الظروف التي مر بها النادي.

وقال ميدو عبر قناة صدى البلد: "الزمالك استحق الدوري لأنه كان الأفضل فنيا وإداريا، وهذا ما كان يفتقر إليه الزمالك منذ سنوات".

وأضاف "فخور بمرتضى منصور. كل الأخطاء السابقة تم تفاديها مثل الإعلان عن صفقات قبل إتمامها، والآن هناك حرية للمدير الفني ومساحة للمشرف العام أمير مرتضى".

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وأوضح "أمير مرتضى يؤدي عمله كأنه مخضرم يعمل في المجال منذ 20 عاما. وبكل فخر الزمالك الآن أفضل أندية مصر من الناحية الفنية والإدارية".

وتابع "ما حققه الزمالك معجزة في ظل الظروف. احتفلت بوصول جوسفالدو فيريرا لتدريب الزمالك وتعرضت للسخرية ولكنه نجح، بدون قيد وبلاعبين صغار يحرك المدرب لاعبيه كأنهم قطع شطرنج".

وعن الوضع بين الزمالك والأهلي في الوقت الحالي قال ميدو: "مع وصول ريكاردو سواريش (مدرب الأهلي) قلت إن الأهلي والزمالك يخضعان لجراحة قلب مفتوح. الزمالك يجري جراحته مجدي يعقوب، والأهلي تحت يد طبيب جيد ولكنه حديث التخرج".

وأوضح "سواريش مدرب جيد. تابعته في البرتغال مع جيل فيسنتي وبفريق صغير تمكن من صناعة شكل مميز أمام الفرق الكبيرة. المشكلة إنه لا يملك خبرات إدارة الفرق الكبرى وهي تختلف عن الفرق الصغيرة والمتوسطة".

وتابع "التعاقد مع سواريش كانت مخاطرة. سيرحل والأهلي يبحث الآن عن بديل. من عيوبه سوء تحركات اللاعبين أمام الفرق ذات الكثافة الدفاعية، ولا يملك "كاريزما" حين تأتي عليه الكاميرات عكس فيريرا أو مانويل جوزيه".

وعن مستقبل الزمالك قال ميدو: "رحيل فيريرا سيكون خسارة كبيرة رغم أن الزمالك فاز ببطولات بدونه، ولكن فيريرا يعرف المكان واللاعبين جيدا، وهم يحترمونه ويهابونه".

وأضاف "يجب أن يتحرك الزمالك سريعا لتجديد عقد أحمد سيد زيزو. الشرط الجزائي في عقده بمتناول الجميع. يجب أن ننسى ما حصل عليه زيزو وقت التعاقد ويتم التعامل معه باعتبار أن ما يحدث الآن هو تعديل لعقده الحالي".

وعما قيل عن طرده من المدرج بواسطة جمهور الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري بعد حسم الدوري قال ميدو: "كنت أملك دعوة للمقصورة ولكني قررت حضور المباراة في الدرجة الثالثة رغبة في التواجد بين الجمهور واستعادة أيام الطفولة".

وأضاف "كان هناك العديد من الجماهير يلتقطون الصور معي. لا يوجد مدرج في العالم يتفق على شخص. بعض الشباب وجهوا لي عتابا من باب الحب، وكل الاحترام لرأيهم".

وأوضح "4 أو 5 قالوا لي: أنت أهلاوي. فرد عليهم بعض الجماهير مستنكرين ذلك. في النهاية لم أتمكن من الجلوس".

وتوج الزمالك بالدوري قبل نهاية الجولة الـ 32 عقب خسارة بيراميدز أمام فيوتشر، ويحتل الصدارة حاليا برصيد 77 نقطة.

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