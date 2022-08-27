اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي بطولة زد المفتوحة رجال وسيدات

يتواجد 3 مصريين في نهائي مصري لـ بطولة زد CIB المفتوحة للاسكواش في منافسات السيدات، والرجال.

وتأهلت نور الطيب إلى النهائي، وضربت موعدا مع سلمى هانى.

نور الطيب تفوق على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0 في مباراة انتهت خلال نصف ساعة فقط.

وانتصرت سلمى هانى على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 35 دقيقة.

وتلتقي سلمى مع نور في النهائي في السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة غدا الأحد.

وفي منافسات الرجال سيلتقي يوسف سليمان مع الفرنسي فيكتور كورين في النهائي.

يوسف سليمان تفوق على الألماني رافائيل كاندرا بنتيجة 3-0 في مباراة امتدت لـ 48 دقيقة.

وخسر المصري عمر مسعد بنتيجة 3-1 من كورين في مباراة وصلت لـ 47 دقيقة.

وتقام المباراة النهائية في منافسات الرجال عقب نهاية نهائي السيدات.

ويستضيف نادي زد البطولة الدولية للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه وبمجموع جوائز 110 ألف دولار.