موسم تاريخي.. فوز أول لـ طلائع الجيش على الأهلي في الدوري وأكبر رصيد من النقاط

السبت، 27 أغسطس 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

استطاع طلائع الجيش من تحقيق أول فوز له في تاريخه على الأهلي في الدوري المصري.

وفاز طلائع الجيش على الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد سمير.

فوز هو الأول في تاريخ الطلائع على الأهلي في الدوري.

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الفريقان التقيا في 30 مباراة بالدوري من قبل، فاز الأهلي في 23 وتعادلا في 7.

وحقق الطلائع فوزه الأول في المواجهة رقم 31 بين الفريقين في الدوري.

وسبق أن حقق طلائع الجيش لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، كما خسر من الأهلي مرتين في كأس مصر.

ويعد محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف.

كما وصل طارق العشري بشكل عام لانتصاره السادس على الأهلي مع جميع الفرق التي دربها من أصل 31 مباراة.

وفاز العشري على الأهلي مع أندية إنبي وأهلي بنغازي الليبي وحرس الحدود وأخيرا طلائع الجيش.

الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني، ويتبقى في الدوري جولة وحيدة.

وارتقى طلائع الجيش للمركز الرابع برصيد 53 نقطة بالتساوي مع فيوتشر قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

53 نقطة هي أكبر عدد من النقاط وصل له طلائع الجيش في الدوري بتاريخ مشاركاته.

فكانت 52 نقطة في موسم 2014-15 هي أقصى عدد وصل له الفريق في مشواره بموسم واحد من المسابقة، وحينها احتل الفريق المركز التاسع.

ويمتلك الفريق فرصة تعزيز رقمه القياسي في الدوري عندما يواجه الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.

طلائع الجيش طارق العشري في الدوري الدوري المصري
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