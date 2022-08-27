ظهور أول وهدفان رائعان.. ميلان يفوز على بولونيا بثنائية

انضم ميلان لصدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بالفوز بنتيجة 2-0 على بولونيا في الجولة الثالثة من المسابقة على ملعب سان سيرو.

وسجل ثنائية الروسونيري: رافائيل لياو وأوليفييه جيرو.

فوز رفع رصيد ميلان لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة روما ولاتسيو وتورينو، بينما توقف رصيد بولونيا عند نقطة واحدة تراجع بها للمركز السابع عشر.

ويحل ميلان ضيفا في الجولة المقبلة على ساسولو يوم الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف بولونيا ضد ساليرنتانا.

ووصل ميلان للمباراة رقم 19 له على التوالي في الدوري دون خسارة (13 فوز و6 تعادل) منذ الخسارة من سبيزيا الموسم الماضي.

التشكيل

دفع ستيفانو بيولي بشارل دي كيتلاري في مركز صانع الألعاب أساسيا لأول مرة، بينما بدأ أوليفييه جيرو على رأس الهجوم.

في المقابل تواجد النمساوي ماركو أرناتوفيتش في هجوم بولونيا.

وصف المباراة

انتظر ميلان حتى الدقيقة 21 من أجل تسجيل الهدف الأول بعدما استطاع دي كيتلاري أن يتوغل صوب منطقة جزاء بولونيا ومرر للياو الذي سدد أرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك.

هدف أول للبرتغالي وتمريرة أولى حاسمة للبلجيكي في الموسم مع الروسونيري.

من خرم إبرة🪡 هدف رافاييل لياو الأول لـ ميلان في مرمى بولونياpic.twitter.com/kMoVVSXYrV — FilGoal (@FilGoal) August 27, 2022

وكاد البرازيلي جونيور ميسياس أن يسجل هدف ميلان الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس لوكاس سكوروبسكي في الدقيقة 28، وتابعها لياو بتسديدة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 45 سدد جيرو كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقة توغل لياو من الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء لكن سجل كرة سهلة أبعدها الحارس وانتهت أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

في الشوط الثاني استطاع ميلان إضافة الهدف الثاني عن طريق جيرو الذي سجل على الطائر بعد عرضية من لياو.

بأي طريقة يا جيرو يالعيب🤯pic.twitter.com/USyfklwLgS — FilGoal (@FilGoal) August 27, 2022

وفي الدقيقة 62 أشرك بيولي كل من ياسين عدلي لأول مرة بقميص الفريق عوضا عن إسماعيل بن ناصر.

كما شارك توماسو بوبيجا بدلا من دي كيتلاري.

وهدد نيكولا سانسوني مرمى ماينيان بتسديدة قوية أرضية تصدى لها الحارس الفرنسي في الدقيقة 68.

الدقائق لم تشهد سوى تغييرات من الفريقين دون أي خطورة لينتهي اللقاء بانتصار الروسونيري.